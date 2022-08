Unbekannte stehlen aus Mannheimer Supermarkt und attackieren Mitarbeiterin

Mannheim. Zwei unbekannte Männer haben am Freitagmorgen in einem Supermarkt im Stadtteil Neckarstad-Ost Zigaretten gestohlen. Einer der Unbekannten biss daraufhin einer Mitarbeiterin in die Hand, die zuvor die Diebe aufhalten wollte. Gegen 9.26 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen in einem Supermarkt im Ulmenweg zwei Männer, welche Zigarettenpackungen einsteckten, ohne die Ware zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Beim Verlassen des Supermarktes wurde einer der beiden Unbekannten durch zwei Mitarbeiterinnen des Supermarktes angesprochen und festgehalten. Dieser händigte die Zigarettenpackungen zwar aus, konnte sich allerdings durch einen Biss in die Hand einer der zwei Frauen aus dem Griff befreien und flüchtete in Richtung Zielstraße. Die 59-Jährige wurde durch den Biss leicht verletzt.

Der Unbekannte ist etwa 175 cm groß und etwa 40 Jahre alt. Er trug zum Zeitpunkt der Tat eine graue Basecap, ein schwarzes Shirt, Bluejeans und graue Sportschuhe.

Der zweite Mann, ein 57-Jähriger, konnte festgenommen werden.

Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei melden.