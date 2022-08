Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Animagic - Messe für Animes, Manga und Games zieht Fans in ihren Bann: Mehrere tausend Fans der japanischen Popkultur sind an drei Tagen in Mannheim bei der Animagic zusammengekommen. Ein Besuch bei einer der größten Veranstaltung der Szene

Enttäuschung für den SV Waldhof Nach einer heißen Schlussphase hat der SV Waldhof Mannheim im Kampf um einen Spitzenplatz in der 3. Fußball-Liga am Sonntag einen Rückschlag gegen den SC Verl hinnehmen müssen

"Boys Are Back In Town" - Adler schwören sich auf Saison ein: Neue Saison, neue Trikots, alte Liebe: Bei der traditionellen „Boys-are-back-in-Town“-Party vor der SAP Arena begrüßten 2000 Anhänger der Blau-Weiß-Roten auch die neuen Spieler in der Mannheimer Gemeinschaft

Vom Herd bis zur Werkbank - Welchen Ferienjob Ilka Sobottke nie vergessen wird: In unsere neuen Serie berichten Mannheimer Prominente von früheren Ferienjobs. Citykonkordien-Pfarrerin Ilka Sobottke verrät, was sie dazu bewegt hat, als Kompanie-Köchin oder bei 40 Grad in einer Werkhalle zu arbeiten

Wechsel an der Spitze der Familienheim Rhein-Neckar: Bei der Immobiliengruppe gibt es Personal-Turbulenzen. An der Spitze stehen zwei neue Manager. Was hinter den Kulissen los ist





Bei der Immobiliengruppe gibt es Personal-Turbulenzen. An der Spitze stehen zwei neue Manager. Was hinter den Kulissen los ist Die Rückkehr des Ausnahmefestivals Sound of the Forest: "Dieses Festival hier ist eine Perle. Wenn du hier ankommst, fühlst du dich sofort zu Hause." So umschreibt einer von 5000 Fans die Atmosphäre des Festivals, das seine Besucher begeistert. Die Veranstalter wagen einen Blick nach vorn

Wincent Weiss gibt sich beu Musik im Park Schwetzingen nahbar und ist mittendrin: Es ist ein besonderer Moment zu Beginn des Konzertes bei Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten, bei dem die vorwiegend jungen und weiblichen Fans Wincent Weiss pur erleben - ohne Instrumente, ohne Lichteffekte

