Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kultur Slapstick, Akrobatik, gute Laune - das Straßentheaterfestival in Ludwigshafen

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Straßentheaterfestival in Ludwigshafen zurück. Am Freitag und Samstag war schon einiges geboten - und auch am Sonntag geht das Programm noch weiter.