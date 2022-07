Autofahrer reißt Ampel am Ortseingang Lampertheim mit und flüchtet

Lampertheim. Nachdem er eine Ampel am Ortseingang Lampertheim am frühen Sonntagmorgen mitgerissen hat, ist ein Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der bislang Unbekannte war gegen 04.40 Uhr mit vier weiteren Insassen auf der B44 von Mannheim nach Lampertheim unterwegs gewesen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Wagen kam von der Mannheimer Straße ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß frontal gegen die Ampelanlage. Der Fahrer flüchtete noch vor Eintreffen der Beamten. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt.

Zwei Insassen sind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden am Auto und einem Verkehrsschild liegt bei rund 7.000 Euro. Zusammen mit dem Schaden an der Ampelanlage werden es mehrere 10.000 Euro sein, schätzt der Polizeisprecher.