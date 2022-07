Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brand in Einfamilienhaus in Hockenheim - drei Häuser unbewohnbar: In einem Einfamilienhaus in Hockenheim ist am frühen Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache war ein technischer Defekt eines Elektrogerätes.

Wichtige Schätze der Antike bleiben in Mannheim: Die hochkarätige Sammlung des 2020 verstorbenen Archäologen Klaus Parlasca findet ein dauerhaftes Zuhause in den Reiss-Engelhorn-Museen, und eine Plakette in der Antikensammlung erinnert nun an den Sammler und Förderer.

Gensheimer feiert Comeback bei den Löwen: Nach monatelanger Pause steht Uwe Gensheimer beim 53:19-Sieg der Löwen über den TSV Altensteig auf dem Feld. Nun steht am Samstag ein ganz besonderes Wiedersehen an.

Für Heimatgefühl in der Ferne: Regionale Bücher für den Urlaub: Ein Mord in der SAP-Arena, Beweissicherung in den Quadraten oder wandern auf den Spuren historischer Personen durch die Pfälzer Weinberge: regionale Romane fesseln uns noch intensiver als andere Romane. Die Empfehlungen unserer Buchexpertin.

Franz Eberhofer kommt persönlich ins Lux-Kino nach Frankenthal: Die Buch- und Filmserie um den bayrischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer ist Kult. Am Mittwoch sind die Hauptdarsteller einen Tag vor dem bundesweiten Filmstart zu Gast in Frankenthal. Zum Film gibt's ein bayrisches Fest

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren