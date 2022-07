Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abriss des alten Mannheimer Eisstadions verschiebt sich erneut: Ursprünglich sollten die Bagger schon in diesem Sommer anrollen. Dann verzögerten Mauereidechsen im Mannheimer Friedrichspark den Abriss des alten Eisstadions. Jetzt verschiebt sich das Vorhaben erneut - und zwar massiv.

Kurpfalzbrücke in Mannheim doch nicht nachts gesperrt - Bauarbeiten verschoben: Eigentlich hätte die Kurpfalzbrücke seit dem Montag, 25. Juli, nachts gesperrt sein sollen - doch nun wurden die Bauarbeiten, die dies notwendig gemacht hätten, verschoben. Ein neuer Termin wird geprüft.

RNV-Fahrplaneinschränkungen im Mannheimer Stadtgebiet während der Sommerferien: Die RNV schränkt den Betrieb einiger Bus- und Bahnlinien bis zum Ende der Sommerferien teilweise ein. Bis voraussichtlich zum 5. August fährt zudem die Linie 9 Express nicht im Mannheimer Stadtgebiet.

DHBW Mannheim ist wieder Weltmeister im Roboterfußball: Die TIGERs der DHBW Mannheim haben ihren Weltmeistertitel im Roboterfußball verteidigt. Im Spiel kommt es auf Künstliche Intelligenz, aber auch auf Taktik an - und die Studentinnen und Studenten machen praktische Erfahrungen für ihr Studium.

Schockanruf: Wie ein Senior aus der Pfalz Betrügern auf den Leim ging: Der 78-jährige Mann aus der Vorderpfalz ist intelligent und kann sich gut ausdrücken. Trotzdem sind er und seine Frau einem Schockanruf auf den Leim gegangen. Er erzählt er die Geschichte des hinterhältigen Betrugs.

Mit Porsche überschlagen - zwei Schwerverletzte bei Unfall in Weinheim: Bei einem Frontalzusammenstoß ihres Porsche mit einem Baum sind zwei Menschen in Weinheim schwer verletzt worden. Das Auto überschlug sich und landete in einem Maisfeld.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren