Großer Bedarf - so reagiert die Ludwigshafener Tafel

Bei der Tafel in Ludwigshafen können Bedürftige einkaufen. © C. Blüthner

Die Ludwigshafener Tafel beendet ihren Aufnahmestopp. Ab diesem Montag, 1. August, sind nach Angaben von Juergen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins VEhRA, wieder Anmeldungen zur Lebensmittelversorgung bedürftiger Menschen möglich. „Wir haben alle Voraussetzungen geschaffen, um wieder neue Kunden aufnehmen zu können“, so Hundemer. Der Aufnahmestopp war vor einigen Wochen wegen personeller und organisatorischer Schwierigkeiten verhängt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Entscheidung, wieder neue Kunden aufzunehmen, habe der Vorstand auch vor dem Hintergrund getroffen, dass immer mehr Menschen auf die Unterstützung der Lebensmittelausgabe angewiesen seien. „Steigende Lebensmittelpreise und die aktuellen Preisentwicklungen zum Beispiel bei Öl und Gas führen zu einer deutlich erhöhten Bedürftigkeit. Aber auch der Zulauf vieler Familien aus der Ukraine stellen unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor große Herausforderungen“, so Hundemer.

Lebensmittelspenden notwendig

So seien seit Anfang des Jahres insgesamt 100 weitere Haushalte mit mehr als 300 Personen zum Einkauf bei der Tafel berechtigt. Zur Lebensmittelausgabe dürfen nur Menschen kommen, die eine bestimmte Einkommensgrenze nicht übersteigen und ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Anmelden kann man sich ab jetzt wieder telefonisch (0621/59 17 448) oder persönlich in der Bayreuther Straße 35 - immer von montags bis samstags zwischen 10 und 12 Uhr. Wer sich jetzt neu anmeldet, der bekommt einen bestimmten Einkaufstag bei der Tafel zugewiesen.

Um den großen Bedarf decken zu können, ist die Tafel auch weiterhin auf Lebensmittelspenden angewiesen. So seien derzeit zwar ausreichend Frischeprodukte vorhanden, haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis oder Nudeln fehlen aber. Lebensmittelspenden werden montags bis samstags von 9 bis 14 Uhr am Tafelgebäude entgegengenommen. Die Sommerzeit werde der Tafel einiges abverlangen, so Hundemer. Ein erneuter Aufnahmestopp soll aber verhindert werden.