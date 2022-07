Ilvesheim bekommt keine Zusatzbezeichnung - zumindest fürs Erste. Der Antrag der Freien Wähler auf den Titel „Inselgemeinde“ fand am Donnerstagabend nicht die nötige Mehrheit im Gemeinderat. Drei Viertel aller Mitglieder wären nötig gewesen, also mindestens 15 Ja-Stimmen. Am Ende stimmten zwölf dafür, sieben enthielten sich.

Freie Wähler, SPD, Teile der CDU sowie der Bürgermeister

