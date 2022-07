Schockanruf: Wie ein Senior aus der Pfalz Betrügern auf den Leim ging

Rhein-Neckar. Den 10. Juni wird Klaus Schuster so schnell nicht mehr vergessen. An diesem Nachmittag sind er und seine Frau einer perfiden Betrügerbande aufgesessen. Er hat wildfremden Menschen 28 000 Euro ausgehändigt, weil seine Tochter angeblich in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt war. „Ich habe seit diesem Tag keine ruhige Nacht mehr“, sagt er, nachdem er seine Geschichte erzählt

...