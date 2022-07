Mannheimer Morgen Plus-Artikel Projekt MURALU Wo in Ludwigshafen derzeit neue Wandkunstwerke entstehen

Auch in diesem Sommer entstehen in Ludwigshafen neue Wandgemälde. Diesmal wird sogar ein Bunker verschönert. Zudem gibt es am Samstag und Sonntag erstmals ein MURALU-Wochenende, bei dem einiges geboten wird.