Fund von Frauenleiche in Sinsheim - Tatverdächtiger festgenommen

Sinsheim. Im Zusammenhang mit dem Fund des Leichnams einer 64 Jahre alten Frau am 23. Juni in Sinsheim wurde am Dienstagmorgen ein Verdächtiger festgenommen. Er steht unter Mordverdacht, gaben die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemittelung bekannt.

Die 64-Jährige war am Abend des 23. Juni tot in ihrem Auto in einem Gewerbegebiet in Sinsheim entdeckt worden. Nach der Obduktion des Leichnams gingen die Ermittler davon aus, dass die Frau "durch fremde Gewalteinwirkung" starb. Eine Sonderkommission "Hecke" ermittelt in diesem Fall und ging zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Im Haus der Frau in Sinsheim sichern seit gestern zahlreiche Beamtinnen und Beamten der Polizei und des Kriminalamtes mögliche Tatspuren. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg wertet bereits seit gestern die ersten gesicherten Spuren aus. Die Spurensicherungs- und Durchsuchungsmaßnahmen dauern weiter an.

