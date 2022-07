Neuer Verteidiger für den SV Waldhof

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim 07 ist wenige Tage vor dem Saisonstart gegen den FC Viktoria Köln nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Wie der Verein am Freitagmorgen mitteilte, wird der 24-jährige Innenverteidiger Malte Karbstein zukünftig für die Buwe auflaufen. Zuletzt lief der 1,90m große Verteidiger in der Regionalliga Südwest für die Kickers aus Offenbach auf. Bereits in den vergangenen Tagen war Malte Karbstein als Testspieler für den SV Waldhof aktiv.

Ausgebildet wurde der 24-jährige in der Jugendabteilung von Energie Cottbus. Er machte folgend den Schritt zur Zweitvertretung von Werder Bremen, bevor es ihn 2020 nach Hessen zog. In Offenbach etablierte sich Karbstein sofort als unangefochtener Stammspieler und erzielte als Innenverteidiger in 41 absolvierten Partien, davon alle von Beginn an, ganze sieben Tore. Zuletzt stoppte Karbstein eine Verletzung, weshalb der Innenverteidiger in der Saison 21/22 nur auf sieben Einsätze in Offenbach kam.

„Wir haben Malte in den vergangenen Testspielen, im Training und im Trainingslager genau beobachten und testen können. Gemeinsam mit dem Trainerteam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit Malte eine leistungsstarke Alternative für die Verteidigung finden konnten. Er ist zweikampfstark, hat eine gute Geschwindigkeit und kann mit seinem starken linken Fuß Impulse im Spielaufbau geben“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

„Zunächst einmal möchte ich mich bei den Verantwortlichen für das gezeigte Vertrauen bedanken. Ich bin überaus glücklich, zukünftig für den Waldhof auflaufen zu können. Der SV Waldhof ist ein toller Traditionsverein mit einer einzigartigen Stimmung im Stadion. Ich hatte vom ersten Moment an ein sehr gutes Gefühl im Training und die Jungs haben mich super integriert. Jetzt möchte ich meine Leistung bringen, um mit dem SVW erfolgreich zu sein“, so Buwe-Neuzugang Malte Karbstein.