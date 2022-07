Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Falsches Datum - Schild an Mannheimer Helmut-Schmidt-Brücke wieder abmontiert: 1915 oder doch 1918? Kaum war die Helmut-Schmidt-Brücke offiziell benannt und das Schild angebracht, musste es auch wieder abmontiert werden. Man hatte ein falsches Geburtsjahr des Alt-Kanzlers notieren lassen.

Ernte in der Metropolregion Rhein-Neckar unterdurchschnittlich: Weizen, Gerste, Mais: In der Region ernten viele Bauern und Winzer ihre Früchte und ziehen eine erste Bilanz. Es gab demnach zu wenig Regen und zu viele Einschränkungen durch die Politik, die die Versorgungssicherheit gefährden.

Wer sind die größten Rivalen des SV Waldhof Bei den Aufstiegskandidaten der 3. Liga kristallisieren sich die Mitfavoriten heraus - eine Woche vor dem Saisonstart analysieren wir die Lage bei den Top-Clubs, gegen die sich der SV Waldhof durchsetzen muss.

Stadt Mannheim lädt Geflüchtete zu Jobmesse: "Nutzen Sie diese Chance": Mehrere Unternehmen haben sich auf einer Jobmesse etwa 260 von der Stadt Mannheim eingeladenen Geflüchteten präsentiert. Die Stadt hofft, Geflüchteten so den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Weiteres Gutachten nach tödlichem Polizeieinsatz in Mannheim: Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Ein Arzt des ZI sucht mit Hilfe der Polizei einen Patienten. Als sie ihn finden, wird er handgreiflich. Der Mann überlebt das nicht. Die Ermittelnden suchen Expertenrat.

Adler Mannheim verlängern vorzeitig mit Topscorer - Plachta bleibt bis 2025: Die Adler Mannheim haben sich mit Matthias Plachta auf eine vorzeitige Verlängerung des bis 2023 laufenden Vertrages verständigt.

800 Höhenmeter pro Tag: Auf zur Mannheimer Hütte im Brandnertal: 14 Wanderlustige machen sich am 4. August gemeinsam mit „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz auf den Weg zur Mannheimer Hütte im Brandnertal (Vorarlberg). Die Teilnehmenden haben sich bereits kennengelernt.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren