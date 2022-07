Ernte in der Metropolregion Rhein-Neckar unterdurchschnittlich

Bereits in der zweiten Junihälfte waren die ersten Mähdrescher auf den Feldern in Rheinhessen und der Pfalz unterwegs. Allerdings rechnet der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (BWV) mit einer unterdurchschnittlichen Ernte, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders beim Winterweizen, der erst spät reif wird, machten sich die fehlenden Niederschläge mit geringen Erträgen deutlich

