Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehrjährige Haftstrafe im Raserprozess am Landgericht Frankenthal gefordert: Seit Ende Juni muss sich ein 29-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung und eines illegalen Autorennens vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Er war in Weisenheim am Berg frontal mit einem Kleinwagen zusammengestoßen.

Bombe auf Feudenheimer Maulbeerinsel gefunden: Eine Weltkriegsbombe, die am Donnerstag auf der Feudenheimer Maulbeerinsel gefunden wurde, ist am frühen Abend erfolgreich entschärft worden. Anwohner können wieder in ihre Häuser zurück.

Uber Eats startet jetzt in der Rhein-Neckar-Region: Welche zwei Städte hat sich die Online-Plattform für Essenslieferungen für ihren Markteintritt in der Metropolregion ausgesucht?

Nach Busunglück in Heidelberg schwebt 59-Jährige weiter in Lebensgefahr: 19 Menschen sind in Ziegelhausen verletzt worden, als ein fahrerloser Linienbus eine Straße entlangrollte und in ein Wohnhaus krachte. War menschliches Versagen die Ursache?

Datenschutzbeauftragter prüft Umgang mit Katzen-Daten in Walldorf: Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink prüft die möglicherweise widerrechtliche Weitergabe von Daten zu Katzenbesitzern in Walldorf, wo zum Schutz seltener Vögel ein Ausgangsverbot für die Tiere gilt.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren