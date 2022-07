Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Bauhaus-Juniorengala hagelt es Rekorde: Beim weltweit größten U20-Leichtathletik-Meeting, der Bauhaus-Juniorengala im Mannheimer MTG-Stadion, gab es für die Zuschauer viel zu sehen. 400 Talente aus 23 Nationen zeigten ihr Können - und stellten Rekorde auf.

Stadtteilfest in Käfertal Was hat Brasilien mit Mannheim-Käfertal zu tun? Wer eine Antwort auf diese Frage suchte, war beim Stadtteilfest Käfertal richtig. Aber neben Capoeira und südamerikanischen Trommelrhythmen gab es noch viel mehr.

Alptraum auf der Autobahn: Familie Augustin aus Heddesheim ist auf dem Heimweg aus dem Urlaub, als ihr Wagen vor der österreichischen Grenze liegenbleibt. Was folgt, ist eine Nacht mit viel Schrecken. Vom ADAC fühlen sie sich im Stich gelassen.

Parken im Südwesten sollte teurer werden: Die Parkgebühren sollen für die Menschen im Südwesten, unter anderem auch für das Anwohnerparken, weiter steigen. Demnach wird das Parken im öffentlichen Raum immer mehr in Parkhäuser und Garagen verlagert.

Öffentliche Gewässer: Wer keine Lust auf Freibäder hat, weicht auf Seen und Flüsse aus. Doch nicht überall ist Schwimmen erlaubt, an manchen Stellen sogar lebensgefährlich. Zwei Experten von der DLRG klären auf.

So tanzt man die Sehnsucht nach Entschleunigung heraus: Mit dem Tanzabend „Speed“ liefern Nationaltheater-Intendant Stephan Thoss und sein Team einen fulminanten Abschied von der Bühne des Hauses am Goetheplatz vor der Sanierung.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren