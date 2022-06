Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Neue Besuchsregeln an Mannheimer Kliniken: Uniklinikum, Diako und das Theresienkrankenhaus in Mannheim reagieren auf die aktuelle Corona-Lage. Worauf sich Besucher von Patienten jetzt einstellen müssen.

Beifahrer äußert sich unter Tränen nach Raserunfall: Am dritten Prozesstag nach dem tragischen Unfall im Kreis Bad Dürkheim mit drei Toten im September 2020 hat sich nun der Beifahrer des Angeklagten vor dem Frankenthaler Landgericht zum Unfall geäußert.

Ex-AfD-Politiker muss für Opfer rechter Gewalt spenden: Das Amtsgericht will das Verfahren gegen Andreas Mansky wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Zahlung einer Geldauflage einstellen. Unzufrieden schien der Beschuldigte mit den Adressaten seines Geldes.

Zuflucht für stachelige Patienten - Besuch in Mannheims Igel-Ambulanz: Im "Igelnest" päppelt Gabriele Popp Tiere auf, die zu ihr gebracht werden. Die Expertin organisiert auch Info-Abende, besucht Schulen und engagiert sich im Kinderheim. Jetzt sucht sie dringend eine neue Bleibe.

Wie das virtuelle Bürgeramt in Heidelberg : Heidelberg eröffnet eine virtuelle Zweigstelle. Dort kann man von zu Hause aus beispielsweise einen Personalausweis beantragen. Wie das Amt funktioniert und was dort alles möglich ist.

Bilderreise führt durch 37 Jahre am NTM: Hans Jörg Michel war seit 1984 Hausfotograf am Nationaltheater Mannheim - zum Abschied unternimmt er einen künstlerischen Rückblick auf 37 Jahre.

Grün-Weiss Mannheimvor dem Saisonauftakt: Titelverteidiger Grün-Weiss Mannheim muss zum Saisonauftakt der Tennis-Bundesliga direkt bei Aufsteiger BASF TC Ludwigshafen zum Derby antreten. Teamchef Gerald Marzenell scheint für das Duell aber ein Ass im Ärmel zu haben.

