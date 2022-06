Rhein-Neckar. Was ist am MIttwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Gewerkschaft bangt um mehr als 1000 Jobs in Mannheim: Schock für die Beschäftigten des Busherstellers EvoBus: Das Unternehmen will kräftig sparen und Teile der Produktion ins Ausland verlagern. IG Metall und Betriebsrat sind entsetzt - und wollen um die Arbeitsplätze kämpfen.

Maske gehört weiter zum Alltag: Trotz der Erleichterung über den Wegfall der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie bleiben viele Mannheimerinnen und Mannheimer achtsam. Viele stetzen sich in belebten Situationen nach wie vor eine Maske auf.

Flüge nach Berlin und Hamburg erst im September: Die Mannheimer Rhein Neckar Air hat den geplante Wiederaufnahme der Linienflüge nach Berlin und Hamburg verschoben. Warum, erklärt Geschäftsführer Dirk Eggert.

Schlussstrich unter der Asporta-Pleite: Die Große Wirtschaftsstrafkammer am Mannheimer Landgericht durchleuchtete die Pleite der Fitness-Kette Asporta. Die Vorwürfe: Insolvenzverschleppung und vorsätzlicher Bankrott. Nun wurde nach Monaten ein Urteil gefällt.

Veranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region: In den nächsten Tagen zeigt die Metropolregion wieder, was sie kulturell zu bieten hat. Von Rocky Horror Show bis Rafik Schami; von brasilianischem Metal bis zu Pferden in der Wüste - ein Überblick auf spannende Termine.

Neuer VfL Neckarau-Trainer über Klassenerhalt:: Trotz des Aufstiegs in die Verbandsliga bröckelte das Team des VfL Kurpfalz Neckarau zuletzt an allen Ecken und Enden. Der neue Trainer Mehmet Öztürk soll aber dennoch den Klassenerhalt schaffen.

