Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Monnem Bike rollt wieder an: Nach zwei Jahren Pause ist Monnem Bike, das Mannheimer Festival rund ums Fahrrad, wieder da - und stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Teils kamen doppelt soviele Menschen, wie angemeldet, teils blieben Zuschauer aus.

SEK überwältigt Mann in Neckarstadt-West: Ein 35-Jähriger hat am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz in Mannheim ausgelöst. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Mix aus Unwettern und Hitze zum Wochenstart: Heiße Temperaturen, unwetterartige Schauer und Gewitter: Das Wetter zeigt sich in der nächsten Woche abwechslungsreich.

Partitur-gerechte Zündelei zum Ende des Mannheimer Sommers: Buchstäblich Feuerwerksmusik wird zum Abschlus des Festivals erneut im Schwetzinger Schlossgarten geboten. Es ist mehr eine Gala, als ein Event.

Rheinuferfest: Begeisterung bei Jung und Alt: Die Veranstaltung am Fluss punktet mit einem bunten Bühnenprogramm und einer Street Food-Meile. Impressionen vom Fest, das am Wochenende am Platz der Deutschen Einheit in Ludwigshafen stattfand.

Deutsche Meisterin - Hochspringerin Stichling hält dem Druck stand: Die Odenwälderin ist Deutsche Meisterin im Hochsprung. Die frühere Athletin der TSG 1862 Weinheim, die aus Birkenau stammt, hatte bei den Titelkämpfen in Berlin viel zu verlieren.

