Im Streit um die Beschlüsse des Gemeinderats über wegfallende Parkplätze bei der Sanierung des Speckwegs will Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) noch einmal mit den Bürgern sprechen - und zwar bei einer öffentlichen Gesprächsrunde am Dienstag, 28. Juni, 19.30 Uhr im Kulturhaus Waldhof, Speckweg 18. Wie berichtet, kritisieren Bezirksbeiräte und Bürger in den Stadtteilen Waldhof und Käfertal

