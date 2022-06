Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das hat die Mannheimer Hymne für Ukraine-Geflüchtete eingebracht: 1000 Mal wurde die Mannheimer Coverversion des bekannten Songs „Imagine“ von John Lennon bereits im Radio gespielt und 82.000 Mal auf Streaming-Plattformen abgerufen. Aber was hat das an Geld für die Ukraine-Hilfe eingespielt?

Verkehrswende - ADFC „PopUp-BikeLane“ am Kaiserring : Der Kreisverband Mannheim des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC ) hat am Samstag eine temporäre Radspur eingerichtet - auf Kosten der Autospur. Wofür die Aktion steht und wie die Mannheimer Radfahrer reagierten.

Warum die Gondoletta im Mannheimer Luisenpark Pause macht: Am Sonntag kann man noch gemütlich über das Wasser des Kutzerweihers gleiten - dann machen die beliebten Boote mit dem gelben Dach eine Pause - wegen Bauarbeiten im Luisenpark.

Neuer SV Waldhof-Mittelfeldspieler Berkan Taz meint „Ich bin ein Instinktfußballer“: Der neue Mann für die Kreativität im offensiven Mittelfeld: Im Interview spricht Berkan Taz über seine ersten Eindrücke vom SV Waldhof – und welche Ziele er mit seinem Wechsel von Dortmund II nach Mannheim verfolgt.

Uli Hoeneß über seine Angst bei Olympia 1972, die Bundesliga und Lewandowski: Fußball-Schwergewicht Uli Hoeneß feiert ein dreifaches 50-Jahre-Jubiläum: Im Interview spricht er über den EM-Sieg 1972, das damalige Bundesligafinale und das Olympia-Attentat, aber natürlich auch über Aktuelles.

