Wahrscheinlich kaum Abkühlung durch Gewitter im Südwesten

Stuttgart. In Baden-Württemberg ist weiter Schwitzen angesagt: Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad von Nordbaden bis zum Kaiserstuhl bleibt es auch am Sonntag ausgesprochen heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Selbst im Bergland sollen bis zu 32 Grad erreicht werden.

Abkühlung durch Gewitter sind nur lokal und mit geringer Wahrscheinlichkeit in Sicht. Im Südschwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben könnten diese dann aber Starkregen und Hagel mit sich bringen.

Hitze birgt Gefahren

Zu der Hitze kommt nach Angaben des DWD etwa im Rheintal eine teils extreme Wärmebelastung und verbreitet eine ungewohnt hohe UV-Strahlung. Auch die Waldbrandgefahr im Land ist laut den Wetterexperten weiterhin hoch bis sehr hoch.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) wies auf die Gefahren der Hitze insbesondere für ältere Menschen hin. "Viel Wasser trinken ist ein Muss", sagte Strobl. "Achten Sie besonders auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme bei sich selbst und auch bei anderen."

Auch in der neuen Woche bleibt uns die Hitze laut den Meteorologen des DWD mit bis zu 32 Grad erhalten. Durch mäßigen Wind und teilweise Bewölkung sowie örtliche Gewitter ist aber zumindest etwas Abkühlung in Sicht.

Heißester Ort in Baden-Württemberg war Waghäusel

Waghäusel im Landkreis Karlsruhe ist am Samstag neben Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz der heißeste Ort Deutschlands gewesen. Mit den an der Station Waghäusel-Kirrlach am Oberrhein gemessenen 37,1 Grad ist der 18. Juni auch der bislang heißeste Tag des Jahres gewesen. Um einen Junirekord handelt es sich aber weder für Deutschland noch für Baden-Württemberg: Die bislang höchste gemessene Temperatur in einem Juni in Baden-Württemberg war mit 38,9 Grad am 30. Juni 2019 in Mannheim. An zwei Tagen verzeichnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem bereits mehr als 40 Grad im Südwesten, wie ein Sprecher sagte.

An den Wetterstationen in Freiburg und Bad Mergentheim erreichte das Thermometer bereits den Wert von 40,2 Grad. In der Universitätsstadt war dies am 18. August 2003 der Fall, die Kurstadt erreichte den Höchstwert am 7. August 2015 erneut.