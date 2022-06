Zwei Autofahrer gefährden Menschen durch Driften auf Parkplatz in Mannheim

Mannheim. Zwei Autos sind am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Spreewaldallee in Mannheim aufgrund von grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fahren aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Fahrer im Alter von 38 und 34 Jahren zu schnell auf den Parkplatz des dortigen Baumarktes. Dort drifteten sie mehrfach und drehten sich um 180 Grad. In unmittelbarer Nähe eines Abstellplatzes für Einkaufswagen kollidierten die beiden Autos. Zu dieser Zeit befanden sich noch viele Menschen auf dem Parkplatz. Verletzt wurde niemand. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Einer der Fahrer besaß keinen gültigen Führerschein. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die beiden Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/718490 zu melden.

