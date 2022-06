Selten spürt man die Kraft der Kontraste bei Rock am Ring so intensiv und widerspruchslos wie an diesem zweiten Festivaltag 2022. Denn auch, wenn das Traditionsfestival am Nürburgring längst dafür bekannt ist, sich und die eigenen Möglichkeiten inhaltlich nach allen Richtungen hin sinnvoll zu dehnen: Die Gegensätze liegen in diesen Stunden offen zu Tage – und ergeben im großen Ganzen dennoch

...