Baby und Mann sterben bei Frontalzusammenstoß auf B 9 bei Eich

Eich. Ein 82-jähriger Mann und ein Baby sind am Sonntagmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 9 bei Eich im Landkreis Alzey-Worms ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, seien gegen 11.50 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen zwei Autos frontal kollidiert.

In einem Fahrzeug hätte sich ein älteres Ehepaar, in dem zweiten Wagen zwei Erwachsene, ein Kind und ein Säugling befunden. Alle Personen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Das Baby verstarb noch an der Unfallstelle, der 82-Jährige in einem Krankenhaus.

Die Unfallstelle ist am Sonntagnachmittag weiterhin für Aufräumarbeiten und zur Ermittlung der Unfallursache voll gesperrt. Der Verkehr wird vor der Unfallstelle abgeleitet. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat nach Polizeiangaben einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt und einen Beschluss beim Amtsgericht Mainz zur Entnahme von Blutproben bei den Fahrzeugführenden erwirkt. (mit dpa)

