Hammer und Hantelscheiben auf fahrende Autos geworfen - Zeugen gesucht

Mannheim. Die Polizei fahndet derzeit nach einem unbekannten Täter, der in der Untermühlaustraße mindestens fünf vorbeifahrende Fahrzeuge mit schweren Metallgegenständen beworfen hat.

Nach Angaben der Polizei spielte sich der erste Vorfall am 12. Mai gegen 2.40 Uhr ab. Um diese Uhrzeit durchschlug ein Hammer die Frontscheibe eines Lkw, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Am darauffolgenden Tag, dem 13. Mai, kam es zu drei weiteren Taten. Gegen 3.30 Uhr warf der Täter einen bislang unbekannten Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Auto und beschädigte dieses an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Um 5.15 Uhr zerstörte eine zwei Kilogramm schwere Hantelscheibe die hintere rechte Scheibe eines in Richtung Innenstadt fahrenden Fahrzeugs. Kurze Zeit später durchschlug eine weitere Hantelscheibe das Beifahrerfenster eines weiteren Autos. Der Fahrer wurde hierbei durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Am 17. Mai, gegen 4.40 Uhr schleuderte der unbekannte Täter erneut eine zwei Kilogramm schwere Hantelscheibe auf einen in Richtung Innenstadt fahrenden Pkw und traf diesen im Frontbereich.

Da derzeit noch keine Hinweise auf den mutmaßlichen Täter vorliegen, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.