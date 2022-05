Sparkasse Rhein Neckar Nord verzichtet auf Negativzinsen

Mannheim. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord verlangt ab 1. Juni im Privatkundenbereich kein Verwahrentgelt mehr. Wie die Bank am Mittwoch mitteilt, reagiert die Sparkasse damit auf "die positive Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten und gibt diese an ihre Kundinnen und Kunden weiter". Bisher müssen Privatkundinnen und -kunden Negativzinsen zahlen, wenn sie mehr als 100 000 Euro bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord verwahren.

Am Montagabend hatte bereits die VR Bank Rhein Neckar bei ihrer Vertreterversammlung verkündet, ab Juni kein Verwahrentgelt mehr zu erheben. Voraussetzung für diesen Schritt der Banken ist eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank, deren Präsidentin Christine Lagarde in Aussicht gestellt hatte, bis zum Ende des dritten Quartals negative Zinssätze stoppen zu wollen. Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, freut sich, dass gerade im Jubiläumsjahr der Sparkasse Rhein Neckar Nord eine Trendwende in der Zinspolitik erkennbar sei, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Verwahrentgelt berechnete die Sparkasse Rhein Neckar Nord bislang für Neukunden, die mehr als 100 000 Euro bei ihrer Sparkasse verwahren wollten.