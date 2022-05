Nach lebensgefährlichen Messerstichen in Mannheimer Quadraten - drei Männer festgenommen

Mannheim. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags am Samstag, 8. Mai, in den Mannheimer Quadraten ist Haftbefehl gegen drei Männer erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mitteilen, sollen die Männer, von denen zwei 22 Jahre sind und einer 29 Jahre alt ist, einen 23-Jährigen in eine Gaststätte in I 7 angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Laut bisherigen Ermittlungen gerieten das spätere Opfer und die beiden 22-Jährigen aus nichtigen Gründen in Streit.

Passanten schritten ein

Zunächst spielte sich der Streit offenbar nur im Gastraum ab, später auf der Straße in Höhe I 7 / Luisenring. Laut dem Bericht von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der 29 Jahre alte Mittäter den Männern aus dem Lokal gefolgt sein den bereits verletzten 23-Jährigen mit einem Messer angegriffen und mit fünf Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Nur dank dem Eingreifen von Passanten sollen die drei Männer von ihrem Opfer abgelassen haben, eine anschließende Notoperation rettete ihm das Leben.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die drei Männer identifiziert werden. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden daraufhin beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehle erwirkt. Am Montag, 23. Mai, konnten die beiden 22-Jährigen in Brühl und Stuttgart sowie der 29-jährige Mann in Ludwigshafen widerstandslos festgenommen werden.

Haftrichter sieht Fluchtgefahr

Die drei Beschuldigten wurden daraufhin am Dienstag, dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser sah die Haftgründe der Flucht- und Verdunkelungsgefahr bei allen drei Beschuldigten als erfüllt an. Er setzte die Haftbefehle in Vollzug. Im Anschluss wurden die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert

