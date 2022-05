01

2011 wurde das Maifeld Derby auf Anhieb zum bundesweit beachteten Renommierprojekt. Auch bei der elften Auflage auf dem Mannheimer Maimarktgelände wird Veranstalter Timo Kumpf den Ansprüchen, die er selbst am höchsten setzt, wieder gerecht: Nach der Opening-Party zum Aufgalopp am 9. Juni punktet das Indie-Pop-Festival wieder mit exzellenten Headlinern und vielversprechenden Geheimtipps. Hauptattraktionen unter mehr als 60 Acts auf vier Bühnen sind unter anderem Bonobo, Caribou oder Arlo Parks am Freitag, King Gizzard And The Wizard Lizard und Sampa The Great am Samstag und zum Finale Kettcar und Kings Of Convenience (der komplette Zeitplan).

Drei-Tages-Tickets kosten im Vorverkauf 140 Euro, es gibt aber auch Tageskarten (65 Euro, Donnerstag 30 Euro). https://www.maifeld-derby.de/shop

Eine Playlist zum Derby bei Spotify gibt's hier.

Mehr: Zeltfestival Mannheim

Wem das nicht reicht: Das Derby ist eingebettet in das Zeltfestival Rhein-Neckar, das am 25. Mai an gleicher Stelle mit einem Konzert von Clueso beginnt. Timo Kumpfs Reihe im Palastzelt des Derbys bietet aber auch mehrere Ein-Tages-Festivals im Festival, wo für feast jeden Geschmack etwas geboten ist - von Deutschpop à la Provinz über Hip-Hop mit OG Keemo bis zu harten und härtesten Sounds.

Programmübersicht: www.zeltfestivalrheinneckar.de/