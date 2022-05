Mehr als 25 Musikerinnen und Musiker stellen sich am Sonntag, 8. Mai, ab 17 Uhr im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses in den Dienst der guten Sache von „Sound Of Peace“ (SOP). Die Klänge für den Frieden sollen auf dieser bis zu fünfstündigen Musikkundgebung Solidarität mit der Ukraine signalisieren, aber auch Spenden sammeln, um den Opfern des Krieges zu helfen; hauptsächlich Geflüchteten. Aber

...