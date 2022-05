Trotz eines Geniestreichs von Marc Schnatterer hat es der SV Waldhof verpasst, in der 3. Liga auf den vierten Platz vorzurücken: Durch das 1:1 (1:1) beim SV Wehen Wiesbaden am Samstagnachmittag rutschten die Mannheimer vor dem letzten Spiel gegen den TSV Havelse vom fünften auf den sechsten Rang ab. Bei einem aufgrund der Überlegenheit im zweiten Abschnitt durchaus möglichen Sieg in

...