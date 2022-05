Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft nehmen Ermittlungen auf: Ein Mann ist nach einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz in einem Krankenhaus verstorben. Die Beamten hatten unmittelbaren Zwang angewandt. Die Ermittler bitten um Videomaterial und Zeugenaussagen.

Drei von vier Blöcken des Grosskraftwerks kaputt: Beim Grosskraftwerk Mannheim (GKM) sind nach Angaben des Betriebsrates derzeit drei von vier Blöcken defekt. Er sieht sogar die Versorgungssicherheit gefährdet.

Corona-Isolation im Südwesten ab Dienstag nur noch für fünf Tage: Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen entfällt zudem vollständig, wie das Sozialministerium in Stuttgart am Montag mitteilte. So sieht die neue Regelung im Detail aus.

Fünf bis sechs Geothermie-Anlagen bis 2025 geplant - auch in Rhein-Neckar: Für die einen eine saubere Zukunftstechnologie, für die anderen ein rotes Tuch - die Firma Vulcan Energie will in den nächsten drei Jahren auch in der Region mehrere Anlagen bauen.

"Sound Of Peace" in Mannheim nimmt weiter Form an: Henning Wehland und Hans Söllner sind unter anderem neu dabei bei der Musikkundgebung am 8. Mai auf dem Ehrenhof des Schlosses zugunsten der Ukraine. RNF überträgt live.

Unbekannter legt mit Nadeln versehenes Fleisch auf Waldweg aus: Das Fleischstück war mit geöffneten Sicherheitsnadeln und schwarzen wachsähnlichen Tropfen versehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Badespaß für alle - Freibad Blies in Ludwigshafen startet am 23. Mai in die Saison: In diesem Sommer soll die Leidenszeit für den Förderverein Blies nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen enden. Laut dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Beringer startet die Saison Stand heute ohne jede Beschränkung.

Blaumeisen-Babys in Mannheimer Briefkasten geschlüpft: Nachwuchs in einem von Mannheims außergewöhnlichstem Vogelnestern - frisch geschlüpft sind die Blaumeisen-Babys, die in einem Briefkasten auf der Schönau gebrütet wurden.

