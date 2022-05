Klar, nicht jeder Tagesordnungspunkt taugt zum Blockbuster. So beriet der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am 12. April unter anderem über den Bebauungsplan Columbus und die „zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich in Mannheim-Käfertal“. Am 5. April lautete ein Thema im Hauptausschuss: „Übertarifliche Ausweisung der Stellen Fachangestellte für

...