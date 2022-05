Radfahrer in Mannheim von Lkw erfasst: 58-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Mannheim-Waldhof. Ein Sattelzug hat am Dienstag, gegen 10.15 Uhr, in Mannheim einen 58-jährigen Radfahrer überrollt. Dieser erlag noch am Unfallort auf der Sonderburger Straße seinen Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 58-Jährige gerade die Leo-Sternbach-Straße, als er vom Lkw erfasst wurde. Der Rettungsdienst leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sonderburger Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Schönau war zwischenzeitlich ab Höhe der Abfahrt von der Waldstraße gesperrt. Der Straßenbahn- und Busverkehr der RNV war eingeschränkt und wurde entsprechend umgeleitet. Gegen 12.40 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-42 22 zu melden.