Zwei Monate nach einem Feuer ist die von Caritas und Drogenverein betriebene Anlaufstelle für Trinker im Jungbusch nach wie vor geschlossen. Das sagte Drogenverein-Geschäftsführer Philip Gerber auf Anfrage. Es seien noch „versicherungsrechtliche Fragen“ zu klären, so Gerber. „Derzeit ist noch unklar, wann wir wieder öffnen können.“

