Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim hofft bis 2026 auf Gemeinschaftsschule mit Oberstufe: Die Schülerzahlen steigen. Was in den Grundschulen begonnen hat, setzt sich im weiterführenden Bereich fort. Der Platz wird eng, neue Projekte sind vonnöten. Etwa der Bau einer neuen Gemeinschaftsschule mit Oberstufe.

SV Waldhof einigt sich vor Gericht mit Kientz: Vor dem Mannheimer Arbeitsgericht finden der Fußball-Drittligist und der entlassene Ex-Sportchef einen Kompromiss. Dennoch bleiben einige Fragen weiter offen.

Abriss des Mannheimer Eisstadions verzögert sich: Das alte Mannheimer Eisstadion im Friedrichspark ist für viele mit emotionalen Erinnerungen verbunden. Ab Sommer sollte es abgerissen werden, jetzt verzögert sich das Ganze. Wir erklären, warum.

Tatverdächtiger nach Mord in Haßlocher Kleingartenkolonie in U-Haft: Die Polizei ermittelt wegen Verdacht des Totschlags im pfälzischen Haßloch. Der 43-jährige Tatverdächtige macht keine Angaben zur Sache. Das Opfer ist nach Stichverletzung innerlich verblutet.

Was man in der Textilfabrik auf dem Uniplatz lernen kann: Wie wird ein T-Shirt produziert? Welchen ökologischen Fußabdruck hat eine Jeans? Zum Abschluss der „Fashion Revolution Week" baute das Eine-Welt-Zentrum Heidelberg auf dem Uniplatz eine Textilfabrik auf.

Werbeflächen in Mannheim von Aktionsgruppe gekapert: Die Aktionsgruppe „Dies Irae“ hat in Mannheim 35 Plakatflächen gekapert und auf diesen Plakate mit Kritik an Altkanzler Gerhard Schröder platziert. Darauf zu sehen ist Schröder und eine satirische Schlagzeile.

Aktivisten nach Zementwerk-Blockade zu Geldstrafe verurteilt: Im Mai 2021 blockierten sie die Zufahrt zum Zementwerk in Leimen. Am Mittwochmorgen ist der erste von zwölf Aktivisten, die gegen eine Verwarnung Widerspruch eingelegt hatten, zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein weiterer hatte seinen Widerspruch kurz vor Beginn der öffentlichen Verhandlung zurückgezogen.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!