Douglas-Chefin Tina Müller will sich vorzeitig aus MLP-Aufsichtsrat verabschieden

Wiesloch. Tina Müller will ihr Mandat im Aufsichtsrat des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP vorzeitig niederlegen. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung hervor. Müller ziehe sich zum 2. Juni zurück, um sich voll auf ihre Aufgaben als Chefin der Parfümeriekette Douglas „sowie auf ihre weiteren Verpflichtungen konzentrieren zu können“, heißt es. Das Mandat läuft eigentlich bis 2023. Die Marketing-Expertin sitzt seit 2015 im Aufsichtsrat von MLP, damals gehörte sie noch der Geschäftsführung des Autoherstellers Opel an. Für Müller soll Sarah Rössler in das MLP-Gremium einziehen. Sie wird am 2. Juni der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Die Juristin, Jahrgang 1970, hatte zuletzt verschiedene Führungspositionen bei der Huk-Coburg Versicherungsgruppe inne. Vorstand und Aufsichtsrat von MLP schlagen der Hauptversammlung ferner vor, eine Dividende in Höhe von 30 Cent je Aktie (Vorjahr: 23 Cent) für das abgelaufene Geschäftsjahr auszuschütten.

