Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegner der Adler Mannheim im Play-off-Halbfinale steht fest: Mit dem Ende der heutigen Partie Wolfsburg gegen Bremerhaven steht nun der Play-off-Halbfinal-Gegner der Adler Mannheim fest. Nigel Dawes ist der X-Faktor der Mannheimer.

Ostermarschierer protestieren gegen Angriffskrieg: Sie wenden sich gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber kritisieren auch, dass viel Geld in die Rüstung fließen soll: Die Ostermarschierer in Mannheim setzen unterschiedliche Schwerpunkte.

Giant Rooks spielen zum ersten Mal in Mannheim: Es war ihr erster Auftritt in Mannheim, aber hoffentlich nicht ihr letzter. Die Indie-Pop-Band Giant Rooks begeisterte nach langem Abwarten nun fulminant im Maimarktclub.

Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in den Mannheimer Quadraten - Mitarbeiter eingesperrt: Ein unbekannter Täter hat am Ostersonntag in den späten Abendstunden ein Wettbüro im Quadrat D3 in der Mannheimer Innenstadt überfallen. Dabei erbeutete er eine hohe Geldsumme.

Wie es um die Pendler-Radroute zwischen Worms und Wörth/Karlsruhe steht: Während auf der rechten Rheinseite die Planungen für den Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim zügig voranschreiten, stockt es bei einem ähnlichen Projekt links des Flusses. Was ist da los?

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2