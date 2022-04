Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie Mannheimerinnen und Mannheimer Wohnraum für Geflüchtete anbieten können: Die Erstanlaufstelle für in Mannheim ankommende Geflüchtete ist von der Jugendherberge ins Thomashaus umgezogen. Unterdessen erklärt die Stadt, dass es ein neues Portal zum Anbieten von privatem Wohnraum gegen ein Entgelt gibt.

Bislang 488 Kriegsgeflüchtete in Ludwigshafen: Aktuell kommen immer weniger Schutzsuchende aus der Ukraine nach Ludwigshafen. Doch die Stadt rechnet damit, dass sich das bald ändern wird.

Lkw nach Auffahrunfall auf A 5 umgekippt - zwei Menschen schwer verletzt: Bei einem schweren Unfall auf der A 5 bei St- Leon-Rot sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Sattelzug fuhr einem Auto auf und kippte anschließend um.

Waldhof-Trainer Glöckner ist der Sündenbock: Nach dem mit dem 0:1 gegen Freiburg II final verspielten Aufstieg wächst die Kritik an Waldhof-Trainer Patrick Glöckner - doch auch zurecht? Eine kommentierende Analyse.

Wenn eine Lunge von Heidelberg bis an den Mannheimer Flugplatz muss: Der ehrenamtliche Malteser-Helfer Jürgen Miedniak transportiert Spenderorgane. Es sind für den Viernheimer herausfordernde Fahrten unter Zeitdruck, es sind Einsätze zwischen Tod und Leben.

Viele Firmengründer nutzen laut ZEW-Studie auch die zweite Chance nicht: Wer einmal als Gründer eines Start-ups scheitert, setzt meistens auch das nächste Unternehmen in den Sand. Das ist das Ergebnis einer Studie des Mannheimer ZEW und der Uni Mannheim. Der Grund dafür ist ziemlich simpel.

Europaweite Fahndung endet am Mannheimer Hauptbahnhof: Bundespolizisten haben einen 33-jährigen Polen im Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die polnischen Behörden mit einem Haftbefehl europaweit nach ihm suchen.

