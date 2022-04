Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Auftakt für die Jagd nach Posern in Mannheim: Zum Saisonstart am "Car-Friday" macht die Ermittlungsgruppe "Poser" wieder Jagd auf aufgemotzte, lautstarke Fahrzeuge in der Kunststraße. Was die Fahrer antreibt und wer den Spezialisten ins Netz geht - ein Besuch.

Melissa Turan aus Wiesloch unter Top Ten bei "Deutschland Sucht den Superstar": Die 24-Jährige konnte die Jury mit ihrem Song „Do it like a Dude“ von Jessie J. überzeugen. An diesem Samstag starten die Liveshows der Casting-Sendung.

Ukrainische Familie feiert Ostern in Mannheim: In der Ukraine ist Ostern ein großes Familienfest. Man isst und betet gemeinsam. Aber der Krieg verändert alles. Auch Familie Drozd ist getrennt - und feiert nun ein ganz anderes Ostern.

Mehr Teilnehmer bei Ostermarsch in Heidelberg: 300 Menschen zogen am Karsamstag von der Stadtbücherei aus los durch Heidelberg: Der diesjährige Ostermarsch ist ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Schriesheim billigt zusätzliche Abendfahrten der RNV-Linie 5: Die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs an der Bergstraße können sich freuen: Zwischen 19 und 20 Uhr soll es eine zusätzliche Fahrt geben. Dafür muss Schriesheim jährlich 6500 Euro mehr bezahlen. Das wollten nicht alle im Rat.

Mehr Nachhaltigkeit bei der TSG Hoffenheim: Die TSG Hoffenheim versucht sich durch verschiedene Projekte und Aktionen als nachhaltiger Club zu präsentieren. Ob bei Stromgewinnung, Decken des Wasserbedarfs oder Müllvermeidung - im Kraichgau will man vorangehen.

