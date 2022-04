Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Sechs Verletzte bei Zusammenprall zweier Autos: Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Wachenburgstraße in Mannheim sind insgesamt sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden, eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Fulminante Adler Mannheim stehen im Halbfinale: Ist jetzt sogar noch mehr drin? Die Adler Mannheim haben beim 8:3 im entscheidenden Viertelfinalsieg gegen die Straubing Tigers gezeigt, wozu sie fähig sind.

Melissa Turan aus Wiesloch überzeugt erneut bei DSDS: Die 24-jährige Melissa Turan aus Wiesloch hat erneut bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" überzeugt und ist eine Runde weiter.

Hoffenheim mit torlosem Remis gegen Fürth: Die TSG Hoffenheim ist mit dem Remis gegen Fürth nun schon fünf Ligaspiele ohne Sieg und hat es am Sonntag erneut verpasst, eine Pflichtaufgabe zuhause zu meistern und im Kampf um die internationalen Plätze zu punkten.

Buga in Heilbronn - das Grün ist geblieben: Die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn war ein enormer Schrittmacher der Stadtentwicklung, für Wohnbebauung und Begrünung. Das zeigt ein Besuch drei Jahre danach.

Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen: In der Nacht auf Ostersonntag kam es im Wormser Zentrum zu vermehrten Diebstählen aus Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet.

Teutonia gründet gemischten Chor: Anlässlich der Bundesgartenschau hat Feudenheimer Gesangverein Teutonia einen Gemischten Chor als „Buga-Chor“ gegründet – der dauerhaft bestehen bleiben soll.

