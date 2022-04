Lkw nach Auffahrunfall auf A 5 umgekippt - zwei Menschen schwer verletzt

St-Leon-Rot. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der A 5 ist weiterhin der rechte und mittlere Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 15 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Sattelzug in Höhe St. Leon-Rot einem vorausfahrendem Auto auf und prallte anschließend in die Leitplanken. Anschließend kippte der mit Metallteilen beladene Sattelzug auf die Seite.

Der Autofahrer wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch dessen Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Beide befinden sich nach Auskunft der Notärzte in kritischem Zustand. Der 51-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Bis etwa 16 Uhr war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Nach Abflug des Rettungshubschraubers wurde die linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben. Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten dauern an. Derzeit staut sich der Verkehr auf rund fünf Kilometer Länge.

