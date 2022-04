Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warum die Mannheimer Buga besonders nachhaltig sein will: Sommerfest, Blumenschau, Kulturfestival - all das ist eine Bundesgartenschau. 2023 will Mannheim aber mehr, nämlich Denkanstöße zur Nachhaltigkeit geben und beweisen, das es geht.

Mannheimer Buga-Spielplätze bleiben auch nach 2023 bestehen: Familien aus Mannheim und der Region können sich freuen: Alle Spielplätze der Bundesgartenschau bleiben auch nach 2023 bestehen. Wir stellen die Anlagen für Spiel und Bewegung genau vor.

Nach Cyberattacke - Frankenthaler Pumpenhersteller KSB stoppt Produktion: Der Pumpenhersteller KSB in Frankenthal wehrt einen Angriff auf seine Systeme ab. Nun arbeiten Spezialisten daran, die Server wieder hochzufahren. Es war nicht die erste Attacke im Bundesland.

Adler Mannheim nach zweitem Sieg gegen Straubing: Die Mannheimer haben mit ihrem Stürmer einen typischen Play-off-Spieler in ihren Reihen. Am Donnerstag haben die Adler im dritten Viertelfinalspiel in Straubing „Match-Puck".

Waldhof-Topscorer Dominik Martinovic vor dem Comeback: Nach zwei Wochen Verletzungspause trainiert Stürmer Dominik Martinovic seit Mittwoch wieder voll mit. Der Topscorer steht im Drittliga-Spiel am Ostermontag (19 Uhr) gegen der SC Freiburg II vor seinem Comeback.

Benefizkonzert für Frieden im Capitol: Emotionaler Abend mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region: Beim Benefizkonzert im Mannheimer Capitol kommen mehr als 9000 Euro Spenden zusammen.

Streit zwischen Badenern und Württembergern wegen Landesjubiläum: Der Konflikt zwischen Badenern und Schwaben ist bei manchen tief verwurzelt und historisch begründet. Was meist wie Kinkerlitzchen daherkommt, kocht ausgerechnet zum runden Landesgeburtstag als Politikum wieder hoch.

Mehrere Autos in Quadraten aufgebrochen - 19-Jähriger festgenommen: Insgesamt 32 geparkte Fahrzeuge hat ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen in den Quadraten aufgebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet.

