Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Vorverkauf für Mannheimer Bundesgartenschau am Donnerstag gestartet: Am Paradeplatz und auf dem Münzplatz war gleich großer Andrang beim Start des Vorverkaufs der Dauerkarten für die Mannheimer Bundesgartenschau 2023.

Mannheimer Buga-Seilbahn schwebt schon - in den Niederlanden: Die Seilbahn, die in einem Jahr bei der Bundesgartenschau in Mannheim eingesetzt werden soll, schwebt derzeit bereits in Almere. Dort kann sie bei der Gartenbauaussstellung Floriade Expo 2022 bestaunt werden.

Beschuldigter aus Neustadt federführend: Sie sollen Anschläge auf die Stromversorgung und eine Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach geplant haben. Am Donnerstag wurden die Pläne öffentlich gemacht. Politikerinnen und Politiker reagieren bestürzt.

Drei katastrophale Minuten lassen die Partie kippen: Die Adler Mannheim vergeben durch die 1:4-Schlappe in Straubing den ersten Match-Puck im Play-off-Viertelfinale. Nun müssen sie für Samstag einige Anpassungen vornehmen und Versäumtes nachholen.

Sprit vor Ostern weiter überteuert - vor allem im Südwesten: Die Spritpreise in Baden-Württemberg sind zwar nicht mehr so hoch wie noch vor zwei Wochen. Wer zu Ostern mit dem Auto in ein anderes Bundesland reist, sollte laut ADAC aber wohl lieber dort tanken.

Über 100 Traktoren zeigen Verlauf möglicher Bahntrasse: Zehn Kilometer lang ist die Traktorkette, die den Verlauf der möglichen Gütertrasse zwischen Plankstadt und Eppelheim nachstellt. Mehr als 100 Traktoren werden dazu auf dem geplanten Streckenverlauf aufgestellt.

