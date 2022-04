In der Wohnung von Familie Rihm herrscht das sprichwörtliche „Leben in der Bude“: Der kleine Ruslan rennt von Zimmer zu Zimmer, schreit, tobt und vergnügt sich mit Schwester Diana oder den Kindern der Mannheimer Familie. Mal auf den Schoß von Mama Ruslana, dann zu Oma Halyna und von dort zu Gast-Papa Chris. Seit zweieinhalb Wochen wohnt Familie Drozd in Käfertal, nachdem sie aus Ternopil im

...