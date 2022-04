Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Saturn-Filiale bleibt Mannheim erhalten: Neuer Standort steht fest: Was wird aus der Saturn-Filiale in der Kunststraße, nachdem dort der Ausverkauf läuft? Der neue Standort steht fest, doch viele Details zum Umzug sind noch unklar.

Nach Messerangriff in Mannheimer Innenstadt: Haftbefehl gegen 23-jährigen Verdächtigen: Ein 22 Jahre alter Mann soll einen 23-Jährigen mit einem Messer in der Mannheimer Innenstadt angegriffen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Patientenbesuche in Mannheims Kliniken ab Dienstag wieder möglich: In Mannheims Krankenhäusern wird ab kommenden Dienstag, 19. April, das Besuchsverbot aufgehoben.

Mit Oberbürgermeister Peter Kurz beim bunten Buga-Vorverkauf: Mit Livemusik, Eis und vielen Blumen hat am Donnerstag der Vorverkauf für die Jahreskarten der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim begonnen. Uns hat OB Peter Kurz im Video verraten, was dieser Tag für ihn und die Buga bedeutet.

Arzt Bodo Schiffmann lässt Vorwürfe wegen falscher Atteste zurückweisen: Der umstrittene Arzt Bodo Schiffmann hat über seinen Bevollmächtigten Vorwürfe zurückgewiesen, er habe Menschen ohne Untersuchung von der Maskenpflicht befreit. "Dafür gibt es keine Anhaltspunkte", sagte Ivan Künnemann der Deutschen Presse-Agentur in Heidelberg.

Starkes Exportgeschäft für Industrie in Region Rhein-Neckar: Die Industriebetriebe in der Region Rhein-Neckar haben 2021 bei ihren Exportgeschäften einen starken Aufschwung erfahren. Wie die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) am Donnerstag mitteilt, lag das vergangene Jahr sogar über 2019 - dem letzten Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen.

Kritik an der Buga - „Die Feudenheimer Au weint!“ : Großprojekte wie Gartenschauen „passen nicht mehr in die Zeit“, meint Ursel Risch, die von Anfang an – also seit dem ersten Aufkommen der Buga-Vorschläge – kritisch gegenüber dem Projekt eingestellt war.





: Großprojekte wie Gartenschauen „passen nicht mehr in die Zeit“, meint Ursel Risch, die von Anfang an – also seit dem ersten Aufkommen der Buga-Vorschläge – kritisch gegenüber dem Projekt eingestellt war. Atmosphärische Störungen? Waldhof-Trainer Glöckner verurteilt „Störfeuer“: Patrick Glöckners Stimme wurde ein bisschen lauter, seine Tonlage emotionaler. Dem Trainer des SV Waldhof lag offensichtlich viel daran, mit einem Gerücht aufzuräumen, dass der Bericht einer Boulevard-Zeitung in die Welt gesetzt hatte.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2