Polizei befreit Hund auf Lindenhof aus überhitztem Auto

Mannheim. Ein Hund ist am Freitagnachmittag in der Nähe des Strandbades in einem überhitzten Auto zurückgelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete eiin aufmerksamer Passant gegen 14.45 Uhr, dass sich auf dem Parkplatz des Strandbades im Stadtteil Lindenhof ein Hund in einem PKW befände und stark hecheln würde. Die nur wenige Minuten später eingetroffene Streife stellte fest, dass der PKW unter einem Baum, welcher nur mäßig Schatten spendete, stand. Zudem waren die Fenster geschlossen. Der Hund hatte keinen Zugang zu Wasser, suchte Schutz unter der Armatur, bewegte sich nicht und reagierte zudem nicht auf Klopfzeichen.

Laut Angaben von weiteren Zeugen befand sich das Tier bereits seit rund 90 Minuten im Fahrzeug. Aufgrund der brisanten Lage und dem Zustand des Hundes wurde von den Beamten eine Scheibe eingeschlagen und das sichtlich erschöpfte und überhitzte Tier aus dem Fahrzeug befreit. Nachdem ihm Wasser gereicht und die Gliedmaßen gekühlt worden waren, besserte sich sein Zustand merklich. Da der Halter des PKW nicht erreicht werden konnte, wurde der Hund sichergestellt und zur Dienststelle verbracht. Von dort wurde die Tierrettung Rhein-Neckar alarmiert. Kurze Zeit danach meldete sich die Halterin und konnte im Anschluss ihren Hund wieder in Empfang nehmen. Es folgt nun eine Anzeige sowie eine Mitteilung an das Veterinäramt.