Udo Dahmen zum Tod von Foo-Fighters Drummer Taylor Hawkins: „Großer Verlust für die Welt der Rockmusik“

Mannheim/Bogota. Was muss man für ein Schlagzeuger sein, wenn dich mit Nirvana-Ikone Dave Grohl der vielleicht wichtigste Rock-Drummer der Gegenwart in seine neue Band abwirbt? Und dann machten beide die Foo Fighters binnen 25 Jahren zur derzeit wohl größten US-Rockband, die weltweit Stadien füllt und die größten Festivals anführt. Dementsprechend groß ist die Trauer und Bestürzung über den Tod von Taylor Hawkins über die Musikszene hinaus. Der 50-Jährige wurde tot in einem Hotel im kolumbianischen Bogotá aufgefunden, wie das Nachrichtenmagazin «Semana» online berichtet. Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten.

Udo Dahmen, künstlerischer Direktor der Mannheimer Popakademie, würdigte seinen Schlagzeuger-Kollegen auf Anfrage dieser Redaktion: „Der Tod von Taylor Hawkins, bei den Foo Fighters das Alter Ego von Dave Grohl, ein energetischer Drummer und Sänger in weiteren Musikprojekten, bedeutet einen großen Verlust für die Welt der Rockmusik. Schon in Alanis Morisettes Liveband hat sein kraftvolles Spiel überzeugt.“

Neben der enormen Energie und ansteckenden Euphorie mit der Hawkins in einem Wirbelsturm aus fliegenden blonden Haaren auf seine Felle eindrosch, als wolle er Led Zeppelins John Bonham beerben, wird seine Spielfreude unvergessen bleiben. Treffender formuliert: Seine fast kindlich anmutende Verspieltheit, die im kongenialen Zusammenspiel mit Foo-Fighters-Sänger und –Gitarrist Grohl live immer wieder besondere Momente schuf. Oliver Taylor Hawkins, den mittleren Namen widmete er seinem Idol, Queen-Schlagzeuger Roger Taylor, konnte selbst sehr formidabel singen und beeindruckte häufig mit Freddie-Mercury-Passagen. Stilistisch war er völlig offen, trug auch mal ABBA-T-Shirts auf der Bühne und benennt viele Schlagzeuger als Einflussquellen zwischen Pop, Alternative und Progrock– etwa Phil Collins,[33] Stewart Copeland von The Police,[33] Budgie (Siouxsie And The Banshees),[34] Jane’s Addiction Stephen Perkins of Jane's Addiction, Ex-Beatles-Drummer Ringo Starr , Jim Gordon von Derek and the Dominos und Rushs Neil Peart.

Seine Band verabschiedete den gebürtigen Texaner auf Twitter: „Die Familie der Foo Fighters ist durch den tragischen und verfrühten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört“, schreibt die Band auf schwarzem Hintergrund. „Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer unter uns allen weiterleben.“ Die Foo Fighters sprachen seiner Frau, seinen drei Kindern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus und baten darum, deren Privatsphäre zu respektieren. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

