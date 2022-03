SV Waldhof müht sich ins Finale

Wagenschwend. Fußball- Drittligist SV Waldhof steht im Finale um den Badischen Landespokal. Die Mannheimer setzte sich am Samstagnachmittag mit 2:0 (0:0) beim SV Wagenschwend durch, hatten beim Vierzehnten der Landesliga Odenwald aber lange Zeit Probleme, den Klassenunterschied sichtbar zu machen. Die Tore erzielten Jan Just (67.) und Justin Butler (82.), vorangegangen war jeweils ein Eckball. Aus dem Spiel heraus gelang dem SVW so gut wie nichts. Der Endspiel-Gegner wird am Mittwoch zwischen Türkspor Mannheim und dem 1. FC Bruchsal ermittelt. Das Finale steigt am 21. Mai an einem neutralen Ort.

