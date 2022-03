Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Sperrung der Fressgasse - Bilanz des Verkehrsversuchs: Der Verkehrsversuch für weniger Autoverkehr in der Mannheimer Innenstadt wurde kontrovers diskutiert. Wie sieht die Bilanz nach zwei Wochen aus? Was sagen Polizei und Stadtverwaltung, was Passanten und Anwohner?

SAP stoppt Cloud-Geschäft in Russland: Der Walldorfer Konzern zieht sich nach Kritik auch aus der Cloud zurück. Allerdings hält SAP damit am deutlich größeren Lizenzgeschäft fest.

Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht Bilanz nach Blitzermarathon: Mit 90 Beamtinnen und Beamten hat das Polizeipräsidium Mannheim am europaweiten Speedmarathon teilgenommen. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Donnerstag Raser verstärkt ins Visier genommen.

Konversion in der Heidelberger Südstadt: Die ersten 1250 Bewohner des neuen Quartiers in der Heidelberger Südstadt sind schon eingezogen. Ab 14. Mai dürfen sie auch die Park- und Freizeitfläche der "Andere Park" nutzen.

Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in Schwetzingen: Etwa 450 Menschen wohnen vorübergehend in Sammelunterkünften in Schwetzingen und Weinheim. Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl zitiert bei einem Vor-Ort-Termin unbeabsichtigt die Altkanzlerin Angela Merkel.

Mitgliederversammlung Verein ZMRN mit Vorstandswahl: Der wiedergewählte Vorstandsvorsitzende des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, Tilman Krauch, sieht im Umbau der Energieversorgung eine der großen Herausforderungen.

SV Wagenschwend freut sich auf „Jahrhundertspiel“ gegen SV Waldhof: Der SV Wagenschwend aus dem Odenwald steht im Pokal-Halbfinale gegen den SV Waldhof. Der Fußball-Landesligist bereitet sich auf eine ausverkaufte Partie mit 1500 Zuschauern vor.

DEL terminiert Playoffs: Die Adler Mannheim haben Gewissheit, was die Planung nach der Hauptrunde angeht: Die vorläufigen Termine für die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen fest.

